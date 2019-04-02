شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد أهوه.. سعد سمير كوميديان بدرجة لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا اسمى سعد سمير و أسال عنى الجماهير " لم تكن هذه الجملة التى قالها سعد سمير لاعب الأهلى فى أحد الإعلانات ، مجرد صدفة أو كلمات عابرة ، بل أنها بالفعل تعبر عن تاريخ حافل من البطولات توج بها اللاعب مع فريق الاهلى ، من انضمامه للقلعة الحمراء

ويحتفل اليوم سعد سمير بعيد ميلاده الـ 30 ، حيث انه أنه مواليد 1 أبريل 1989 .

وبعيدا عن المستطيل الأخضر ، يشتهر سعد سمير بين زملاءه بخفة الدم ، والمقالب ، حتى لٌقب بالـ كوميديان ، حيث أنه يحب التقليد ، و الغناء ، و عندما يجلس مع أصدقاؤه تتحول الجلسات إلى مرح و هزار .

من أبرز المواقف التى لا تٌنسى لسمير ، ما فعله اللاعب بعد فوز الأهلى بالقمة بموسم 2015 -2016 والتى انتهت 2/0 ، ظهر فى فيديو مع ماليك ايفونا صاحب أحد اهداف المباراة ، و الذى ظهر فى الفيديو يغنى " أنا الأسد أهو"

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وفى فيديو أخر ظهر سعد وهو يسخر من لهجة وليد أزارو ، و سط ضحك من على معلول

وأثار لاعب الأهلى ضحك الحضور عندما قلد أحد الدعاة و طريقة كلامه و لكنته .

وفى فيديو أخر داعب سمير محمد صلاح وقت كان لاعبا فى روما ، قائلا له " شعورك ايه وانت فى روما مع توتى و هنا مع عيال استغفر الله العظيم "