شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير الخميس للمغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، على السفر للمغرب الخميس المقبل استعدادا لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ثمن نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل المغرب، الأحد 7 أبريل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة 14 من الشهر نفسه.

وأنهى أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول إجراءات سفر صباح الأربعاء برفقة محمد بدر المدير المالي لنادي الزمالك من أجل إنهاء ترتيبات استقبال بعثة الزمالك في اليوم التالي وحجز فندق الإقامة، وملاعب التدريب.