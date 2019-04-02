شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين : ملعب برج العرب سيكون جاهز لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن ملعب برج العرب سيكون جاهز لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك فى البطولات الافريقية، مؤكدا انه قاكم بزيارة الملعب صباح الاثنين وكانت ارضية الملعب جيدة رغم سقوط الامطار

وقال عامر فى تصريحات تليفزيونية، أن الملعب سيكون حالته جيدة خلال مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى التى ستقام اليوم الثلاثاء وأن الجزء الذي لن يكون على ما يرام هو القريب من المنطقة الفنية والذى يحتاج لزاعة عشب من جديد خاصة ان مسئولى المعب بذلوا جهد كبير لظهوره بالصورة الافضل وتم تغيير بعض اجزاء الارضية امام المرميين وايضا فى وسط الملعب .

واختتم حديثه بان الملعب سوف يتم اغلاقه لمدة 13 يوما وسيتم اصلاحه ليكون جاهز بنسبة كبيرة لاستضافة مباراتى الاهلى والزمالك امام صن داونز الجنوب افريقي وحسنية اغادير المغربي على التوالى فى البطولات الافريقية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة فى الايام المقبلة مما يساعد فى ظهور الملعب بشكل أفضل.