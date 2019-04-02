شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة استقالة حازم امام من عضوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة نيته تقديم استقالة من عضوية اتحاد الجبلاية خلال الفترة المقبلة. لمعرفة حقيقة استقالة حازم إمام اضغط هنا

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