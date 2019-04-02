سوبر كورة ..تفاصيل أزمة حسام حسن وباسم مرسى فى سموحة من "طق طق لسلام عليكم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت أزمة باسم مرسى داخل نادى سموحة على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية، بعد خلاف بينه وبين مديره الفنى حسام حسن، ويرصد "سوبر كورة" تفاصيل أزمة اللاعب مع العميد من البداية للنهاية. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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