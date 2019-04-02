محمد رشاد
أكد أحمد حسن المشرف العام على كرة القدم بالفريق الأول لنادي بيراميدز، أن نتيجة مباراة القمة بتعادل الزمالك والأهلي خدمت فريقه فى المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.
وقال أحمد حسن عقب المباراة لقناة أون سبورت: "لم نلعب أي مباراة منذ فترة طويلة والفريق عائد من راحة لذلك كان من المهم تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة، الشوط الثاني كنا الأفضل وصنعنا كثيرا من الفرص وترجمنا السيطرة على الكرة إلى أهداف، أمامنا هدف واحد وهو الاستمرار في المنافسة حتى نهاية الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن: فقد الأهلي والزمالك مزيدا من النقاط يساعدنا في تحقيق اللقب.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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