حلمي طولان: الأهلي يملك 3 فرق ونتمنى التوفيق أمامه ..فيديو

محمد رشاد

أكد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن فريق الكرة بالأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى فى جميع المراكز، وذلك قبل لقاء الفريقين فى الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز.

وقال "طولان"، خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "حدث ولا حرج عن لاعبي الأهلي فنحن نقدره ويملك لاعبين بمستويات عالية يساوون 3 فرق".