بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين .. الأهلي والاتحاد فى يوم (محلي- عالمي) حافل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: عشاق كرة القدم المحلية والعالمية على موعد مع يوم حافل على الصعيدين المحلي والعالمي وتحديداً فى الدوري المصري والإنجليزي وكذلك الأسباني والإيطالي. ويقدم الخليج 365 أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة والمعلقين: 1- إنبي × الانتاج الحربي .. الساعة: 5 م .. القناة الناقلة: On Sport 2 .. المعلق : محمد عفيفي. 2- الإسماعيلي × المقاولون العرب .. الساعة: 5 م .. القناة الناقلة: On Sport HD .. المعلق : رامي بهجت. Advertisements 3- الاتحاد السكندري × الأهلي .. الساعة: 7:30 م .. القناة الناقلة: On Sport HD .. المعلق : ايمن الكاشف. 4- وولفرهامبتون×مانشستر يونايتد .. الساعة: 8:45 م .. القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2 .. المعلق : علي محمد علي. 5- أتلتيكو مدريد×جيرونا .. الساعة: 7:30 م .. القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 3 .. المعلق : عامر الخوديري. 6- ميلان×أودينيزي .. الساعة: 7:00 م .. القناة الناقلة: beIN SPORTS HD4 .. المعلق : سوار الذهب. 7 - كالياري×يوفنتوس .. الساعة: 9:00 م .. القناة الناقلة: beIN SPORTS HD4 .. المعلق : حفيظ دراجي.

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