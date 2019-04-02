النشرة الرياضية| إصابة جديدة في الأهلي.. والطيب يسخر من إغلاق "الرافدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد فى بدايته تغيير جديد فى ملعب وموعد مباراة الأهلي والإتحاد بالدوري ثم إيقاف برنامج الزمالك عقب أسبوع من نقله على قناة الرافدين التى أُغلقت وأنتهى بمكافأة من تويتر لمشجع بصورة محمد صلاح.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

رسميًا.. نقل مباراة الاتحاد والأهلي لملعب المكس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباراة الاتحاد والأهلي، بالأسبوع 27 من مسابقة الدوري، من ستاد برج العرب، لتقام على ملعب حرس الحدود بالمكس. مساء الثلاثاء.

اتحاد الكرة يتراجع.. مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب برج العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب، في لقاء ضمن منافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار اتحاد الكرة بعد رفض الجهات الأمنية نقل مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي إلى ستاد حرس الحدود بالمكس.

الكاف يُخطر الأهلي بحكم مباراة الإياب أمام صن داونز

أكد سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بتعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

أحمد الطيب عن وقف بث قناة الرافدين: "احمدوا ربنا إن الزمالك عايش"

علق الإعلامي أحمد الطيب على وقف بث قناة الرافدين منوهًا إلى إلغاء ظهوره على القناة فى برنامج "ستاد الزمالك".

بيراميدز يهزم بتروجيت بثنائية تراوري

فاز بيراميدز على مضيفه بتروجيت بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش بالسويس مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري المصري.

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ستاد القاهرة: الملعب جاهز لاستضافة مباريات أمم إفريقيا

أكد رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي علي درويش أن الاستاد سيكون جاهزًا بنسبة 98% في شهر مايو المقبل لاستضافة مباريات المسابقة.

بالفيديو.. الترجي يُتوج بالسوبر التونسي في الدوحة

توج فريق الترجي التونسي بلقب كأس السوبر التونسي لكرة القدم عبر الفوز على البنزرتي 2 /1 اليوم الاثنين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

تويتر يُبرز احتفال صلاح مكافأة لمشجع شجاع (صورة)

وضع الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة احتفال النجم المصري محمد صلاح بعد تسببه في هدف الفوز على توتنهام هوتسبير في قمة الجولة 32 في البريميرليج.

رئيس سموحة: نوافق على مواجهة الزمالك بأي طاقم تحكيمي

اكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يوافق على خوض فريقه لمواجهة الزمالك المقبلة بطاقم تحكيم أجنبي أو مصري.

قبل مواجهة الأهلي.. صنداونز يحافظ على صدارته للدوري بتعادل مع أورلاندو

حافظ نادي صنداونز على صدارته لجدول ترتيب دوري جنوب أفريقيا الممتاز، بعدما تعادل مع أورلاندو بايريتس مساء اليوم، الأثنين، بالجولة 24 من الدوري.

مدافع الأهلي يغادر معسكر الإسكندرية للإصابة

غادر أيمن اشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق الأحمر المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

بيراميدز: ننافس على الدوري.. واستفدنا من تعادل القمة

أكد أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة لبيراميدز، أن الفريق ينافس على بطولة الدوري المصري في أول مواسمه بالمسابقة، مشيرًا إلى أن النادي استفاد من تعادل الزمالك والأهلي في القمة 117.