مصطفى فتحي: لن ألعب للأهلي.. والزمالك الأقرب للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مصطفى فتحي، جناح الزمالك، صعوبة انتقاله للنادي الأهلي في يوم ما، مشيرًا إلى أن ما أثير حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

وتحدث فتحي، في فيديو مسجل عبر برنامج "نمبر وان" بقناة "النهار"، عن تفاصيل إصابته قائلا: "سأسافر إلى ألمانيا مجددا لإجراء آشعة على قدمي للاطمئنان على العملية".

وقال: "سأخضع بعدها لفترة تأهيل من شهر لستة أسابيع، وبالتالي قد أعود إلى الفريق قبل أمم إفريقيا وسأكمل الدوري مع الفريق، وسأعود أقوى".

وأضاف: "مع احترامي للأهلي وأي فريق في الدوري، لكن الزمالك يلعب على لقب البطولة".

وأكمل: "محمد عبدالغني وعبدالله جمعة من الزمالك وصديقي محمد هاني من الأهلي كانوا نجوم القمة".

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وتابع: "الزمالك يمتلك حاليا فريقا قويا و3 لاعبين في كل مركز، خاصةً أن الوضع أصبح مختلفًا في ظل الإدارة والمنظومة الحالية، وأرى أن الزمالك الأقرب لحصد الدوري والكونفدرالية".

وأشار مصطفى فتحي إلى أن علاقته بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عادية، مضيفًا: "سألته مرة واحدة فقط عن عدم مشاركتي في المباريات، فطالبني بضرورة الاجتهاد في التدريبات".

وأكمل: "ظننت أنه مدرب أجنبي يعتقد أنني لاعبا جديدا بعد عودته من الإعارة، لكني أوضحت له أنني لست لاعبا صغيرا وألعب في النادي منذ ستة أعوام وأنني من أحد قائدي الفريق ورابع أقدم اللاعبين".

وأتم صاحب الـ24 عامًا تصريحاته بالحديث عن إمكانية رحيله عن الزمالك قائلا: "إذا أراد النادي رحيلي فسأغادر، لكن الزمالك بيتي ولن ألعب لمصر إلا له، ومن الصعب أن أنتقل للأهلي ومستمر مع الزمالك حتى الموت، ورغم أنني لم أتدرج في صفوف ناشئي الفريق لكني لن أنتقل للأهلي يوما ما".

يُذكر أن مصطفى فتحي انتقل للزمالك موسم (2013-14) قادما من نبروه، وجدد اللاعب عقده مع القلعة البيضاء في يوليو الماضي لمدة أربع سنوات مقبلة بعد فشل انتقاله إلى بيراميدز، بعد قضاء الموسم الماضي مع التعاون السعودي الذي لعب إليه على سبيل الإعارة.