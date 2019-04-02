رئيس سموحة: نوافق على مواجهة الزمالك بأي طاقم تحكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
اكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يوافق على خوض فريقه لمواجهة الزمالك المقبلة بطاقم تحكيم أجنبي أو مصري.
ويستعد الزملك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال عامر في تصريحات تلفزيونية، إنه لن يرفض اللعب أمام الزمالك سواء استقدم اتحاد الكرة حكام أجانب أو مصريين لإدارة اللقاء.
وأضاف:" تأخر استقدام الحكام الأجانب حتى الآن يشير إلى اسنادها في نهاية الأمر لحكام مصريين.
وكان اتحاد الكرة، خاطب الزمالك رسمياً، لمطالبته بسرعة إرسال قيمة استقدام طاقم الحكام الأجنبي.
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة السادسة عشر برصيد 25 نقطة.
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