رسميًا.. إيتو ينتقل إلى الدوري الزامبي كلاعب و"مدرب مهاجمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي لوساكا ديناموز الزامبي، التعاقد مع الكاميروني صامويل إيتو لاعب نادي قطر القطري، بعقد يمتد لمدة ستة شهور تبدأ من يوليو المقبل.

وأكد النادي الزامبي عبر بيان نقله موقع زامبيان أوبسيفر، أن إيتو تعاقد مع ديناموز كلاعب ومدرب لمهاجمي الفريق أيضًا.

ومن المقرر أن يتواجده الكاميروني إيتو مع الفريق لمدة ستة شهور على أن يلعب خلالهم ستة مباريات على الأقل.

وسيتولى المهاجم الكاميروني تدريب كلًا من كريس موجالو، كونلدي لوشانجا، تارديلي إلونجا وكابور عمر مهاجمي الفريق خلال فترة تعاقده مع ديناموز.