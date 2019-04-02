تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، عن أزمة اللاعب باسم مرسي. وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: “أخطرنا إدارة سموحة بإستبعاد المهاجم باسم مرسي حتى نهاية الموسم ووافقت”. وأكمل: “إدارة سموحة ستنهي استعارة باسم بعد مباراة الزمالك يوم الأربعاء، مشيرًا أنهم لم يهاجموا الفريق الأبيض في جلستهم مع اللاعبين ولم يحدث لقاء مع اللاعب”.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. سموحة ينهي إعارة باسم مرسي لنهاية الموسم بعد أزمته مع حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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