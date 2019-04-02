تعرف علي الفرق المتأهلة لدور قبل النهائي سوبر السلة للسيدات

نجح أربعة فرق في تخطي دور الثمانية في دوري سوبر السلة للسيدات والتأهلي لدور قبل النهائي وهم الأهلي وهليوبلس وسموحة وسبورتنج. حيث حققت سيدات سلة النادي الأهلي الفوز على فريق الشمس بنتيجة 50/63، بينما إنتهت المباراة الأولى بنتيجة ٧٢- ٦١ . بينما إنتهت المباراة الأولى بنتيجة ٧٢- ٦١ . وحققت سيدات سلة نادي سبورتنج الفوز على فريق الصيد بنتيجة 75/57، بينما إنتهت المباراة الأولى بنتيجة 71/46 لسبورتنج. وحقق سموحة الفوز على فريق مصر للتأمين في المباراة الثانية بنتيجة 78/62 ، بينما وحقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة58/38 ليتأهل لنصف النهائي. وحققت سيدات سلة نادي هليوبلس الفوز اليوم على فريق الجزيرة بنتيجة 63/60، بينما إنتهت المباراة الأولى بنتيجة 83/67 لهليوبلس .

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