إنجى صلاح تمثل مصر فى بطولة الأنوكا لكرة السلة

إختارت الإدارة الفنية للمنتخب القومى لكرة السلة لاعبة نادي سموحه انجي صلاح الدين للإنضمام لصفوف المنتخب القومي المصري ٣*٣ تحت ١٨ سنة. المنتخب القومي المصري ٣*٣ تحت ١٨ سنة. وذلك للمشاركة في بطولة الانوكا المقرر أقامتها برواندا " المنطقة الخامسة الافريقية " والتى تقام منافساتها خلال الفتره من ١ وحتى 9 إبريل الجارى.

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