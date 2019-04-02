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الزمالك يرسل 25 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستقدام حكم أجنبي للقاء سموحة

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كشف مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الزمالك أرسل شيكًا بقيمة 25 ألف دولار، عبارة عن المقابل

المالي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق أمام سموحة المقرر لها غدٍ
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الأربعاء بالدوري الممتاز.

قال المصدر، إن لجنة الحكام تعمل خلال الساعات القليلة المقبلة على حسم الاتفاق مع طاقم تحكيم أوروبي لإدارة المباراة المرتقبة بين الزمالك وسموحة.

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