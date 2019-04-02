سيدات هليوبلس تتغلب علي الجزيرة في دوري سوبر السلة

تغلب فريق السلة للسيدات بنادي هليوبلس على نظيرة الجزيرة للمرة الثانية على التوالي ضمن منافسات دور ال8 ببطولة دوري السوبر . ضمن منافسات دور ال8 ببطولة دوري السوبر . وحققت سيدات سلة نادي هليوبلس الفوز اليوم على فريق الجزيرة بنتيجة 63/60، بينما إنتهت المباراة الأولى بنتيجة 83/67 لهليوبلس .

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