للمرة الثانية على التوالي.. سيدات سلة سبورتنج تتغلب على الصيد

تغلب فريق السلة للسيدات بنادي سبورتنج على نظيره الصيد للمرة الثانية على التوالي،ضمن منافسات دور ال8 ببطولة دوري السوبر . السوبر . وحققت سيدات سلة نادي سبورتنج الفوز اليوم على فريق الصيد بنتيجة 75/57، بينما إنتهت المباراة الأولى بنتيجة 71/46 لسبورتنج. جدير بالذكر تبقي مباراة لتأهل لنصف النهائي وستقام الجمعة المقبلة الموافق 5 إبريل الجاري بين سبورتنج والصيد.

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