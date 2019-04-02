حلمي طولان: الأهلي يملك ثلاث فرق

تحدث حلمي طولان، مدرب الاتحاد السكندري، عن مواجهة الأهلي المرتقبة، في الدوري المصري، مشدداً ان اللقاء لن يكون سهل مع إمكانيات لاعبي الاحمر الكبيرة.

وقال طولان خلال حواره مععبر قناة صدى البلد: "حدث ولا

حرج عن الأهلي فنحن نقدره ويملك لاعبين بمستويات عالية يساوون 3 فرق، ومباريات الأهلي دائمًا نضع لها ألف حساب، وانا اثق في قدرة اللاعبين والجماهيرعلى تحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن الاتحاد يستعد لمقابلة الاهلي في السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، في الجولة 27 من الدوري الممتاز، ويطمح الفريق السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية بعدما تمكن في مباارة الدور الاول من تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.