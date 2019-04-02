تأهل سيدات الأهلي على حساب الشمس في دوري سوبر السلة

تغلب فريق السلة للسيدات بالنادي الأهلي على نظيرة الشمس في الصالة المغطاة للشباب والرياضة بـ ٦ أكتوبر، ضمن منافسات دور ال8 ببطولة دوري السوبر. ٦ أكتوبر، ضمن منافسات دور ال8 ببطولة دوري السوبر. وحققت سيدات سلة النادي الأهلي الفوز اليوم على فريق الشمس بنتيجة 50/63، بينما إنتهت المباراة الأولى بنتيجة ٧٢- ٦١ للشياطين الحمر .

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