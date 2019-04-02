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عامر حسين: برج العرب سيستضيف مباريات الاهلي والزمالك الافريقية

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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في إتحاد الكرة أنه كان من الصعب الحصول على موافقة الامن، من اجل حضور الجماهير في مباراة الاهلي والاتحاد بستاد المكس.

وقال حسين في تصريحات لفضائية on sport  "فكرنا

في نقل مباراة الاتحاد والاهلي لملعب أخر غير برج العرب، ليحصل على هدنة من المباريات ولكن لم يتسنى لنا ذلك الامر".

واردف "مع صعوبة الحصول على موافقة

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الامن في حضور الجماهير على ستاد المكس، قررنا اقامة اللقاء على برج العرب، وهيئة الاستاد وافقت مشكورة على استضافة لقاء الاتحاد والأهلي".

وواصل " المناطق التي تعاني في أرضية ملعب الجيش ببرج العرب سيتم معالجتها، وفرص لعب مباريات الأهلي والزمالك الافريقية على الملعب تتجاوز الـ 90%".

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