أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في إتحاد الكرة أنه كان من الصعب الحصول على موافقة الامن، من اجل حضور الجماهير في مباراة الاهلي والاتحاد بستاد المكس.
وقال حسين في تصريحات لفضائية on sport "فكرنافي نقل مباراة الاتحاد والاهلي لملعب أخر غير برج العرب، ليحصل على هدنة من المباريات ولكن لم يتسنى لنا ذلك الامر".
واردف "مع صعوبة الحصول على موافقة
وواصل " المناطق التي تعاني في أرضية ملعب الجيش ببرج العرب سيتم معالجتها، وفرص لعب مباريات الأهلي والزمالك الافريقية على الملعب تتجاوز الـ 90%".
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين: برج العرب سيستضيف مباريات الاهلي والزمالك الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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