كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن موقفه بشأن رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد سيريزو خلال تصريحات صحفية، "لن نسمح برحيل أنطوان جريزمان عن صفوف الروخبالانكوس، فنحن متمسكون باستمرار اللاعب في الفترة المقبلة". جريزمان عن صفوف الروخبالانكوس، فنحن متمسكون باستمرار اللاعب في الفترة المقبلة". واستدرك "جميع اللاعبين يرغبون في البقاء والاستمرار في ارتداء قميص أتليتكو مدريد وكذلك جريزمان". وارتبط اسم جريزمان وفقًا للعديد من التقارير الصحفية تفيد بإمكانية انتقاله إلى برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. أنطوان جريزمان الحائز على بطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا 2018 بروسيا يلعب بصفوف أتليتكو مدريد منذ عام 2014.

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