ورطة في قلب دفاع الأهلي بعد موقعة المستنقع

يواجه الأهلي اختبارًا صعبًا، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود “المكس” دون أحد ركائز قلب الدفاع “أيمن أشرف”.

وتعرض أيمن أشرف لإجهاد عضلي بعد مشاركته لمدة 90 دقيقة في “موقعة المستنقع” أمام الزمالك التي استضافها ملعب برج العرب يوم السبت الماضي، والمنتهية بالتعادل السلبي.

صاحب الـ 27 عامًا أضطر لمغادرة التدريبات التحضيرية لمباراة الاتحاد بسبب مشكلة مزدوجة في العضلات والظهر.

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وأكد طبيب الأهلي أن الإجهاد العضلي مع آلالام الظهر ستمنع أشرف من المشاركة ضد الاتحاد السكندري، لكنه يتوقع تعافي اللاعب قبل رحلة الفريق يوم الاربعاء المقبل إلى جنوب أفريقيا، حيث سيحل الأهلي ضيفًا على صن داونز بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت، الموافق السادس من أبريل الجاري.

ولعب أيمن أشرف 21 مباراة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سجل خلالهم هدفين أمام الداخلية وإنبي.

وقد يدفع المدير الفني “مارتن لاسارتي” بياسر إبراهيم بدلاً من أشرف، على أن يبقى محمود وحيد ورامي ربيعة ضمن الخيارات المتوقعة.