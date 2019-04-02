رياضة | أحمد دويدار: الزمالك الأحق بالدوري.. ورفضت الأهلي لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد دويدار: الزمالك الأحق بالدوري.. ورفضت الأهلي لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد دويدار، لاعب الإنتاج الحربي، عن المنافسة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري الموسم الحالي.

وقال دويدار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك الأحق بالدوري منذ بداية الموسم، إذا توج الأهلي باللقب سيكون بسبب لاعبي الزمالك وإدارته فهم من سيهدونه للأحمر".

وأكمل : "وجود الحكام الأجانب ضروري للفريقين على عكس الحكام المصريين الذين لديهم ميول لأحد القطبين، لذلك يجب أن نمنع عنهم الحرج خاصًة مع المنافسة الشديدة".

أحمد دويدار: باسم مرسي محتاج مدرب "يطبطب" عليه.. ولن يستمر مع سموحة

تحدث أحمد دويدار، لاعب الإنتاج الحربي، عن أزمة باسم مرسي مع سموحة.

وقال دويدار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "من خلال خبرتي فأي مدرب بعد الخسارة يعقد اجتماع مع اللاعبين، لكن حسام حسن اجتمع مع اللاعبين لتوجيه السباب لهم".

وأكمل: "باسم مرسي لا يقبل هذه الطريقة فحدث أزمة بينهم، واتخد قرارا بعدم الإستمرار".

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وأضاف: "باسم مرسي يحتاج لمدرب هادئ "يطبطب عليه"، مثل فييرا، والأفضل له العودة للزمالك فهو أفضل من خالد بوطيب".

أحمد دويدار : رفضت الأهلي من أجل الزمالك.. أعدنا الأبيض لمكانته

أكد أحمد دويدار، لاعب الإنتاج الحربي، انه رفض الانتقال للاهلي رغبة منه في ارتداء قميص الزمالك.

وقال دويدار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد " عندما رحلت لاتحاد الشرطة كنت متأكد من عودتي للابيض، جوزيه كان يرغب في ضمي ولكن كانت رغبتي هي ارتداء القميص الأبيض.

وأضاف : "جلس معي مسئول بالاهلي داخل منزلي، وأكدت له انني لن أوقع للأهلي رغم الاغراءات المادية وقتها".

واكد : "نصحت أحمد سليمان أن يضم خالد قمر ومعروف يوسف للزمالك".

وأشار : "الزمالك الأن يسير بشكل جيد ناتج عمل جيل 2014، هذا الجيل وضع الزمالك لمكانه الطبيعي، مازلنا على تواصل جميعا".