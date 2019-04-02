رياضة | حارس الاتحاد السكندري: الروح سلاحنا أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الاتحاد السكندري: الروح سلاحنا أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الهاني سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندي، عن مباراة الأهلي المرتقبة في الدوري المصري.
وقال الهاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نستعد لمباراة الأهلي بشكل جيد، فهو فريق كبير ونحترمه".
وأكمل: "نعمل على اللعب بنفس الروح والنتائج الإيجابية التي نحققها، خاصًة إنها ستفرق في ترتيبنا بجدول الدوري".
وأضاف: "الأهلي يملك 30 لاعبًا على مستوى مميز، وأي لاعب في الفريق له كل التقدير والاحترام".
خالد قمر يتوعد الأهلي
تحدث خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري، عن مباراة الأهلي المرتقبة، في الدوري المصري.
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بسجل في الأهلي والزمالك منذ 6 سنوات، أملك توفيق كبير".
وأكمل: "إذا لم أسجل وفزنا سأكون سعيد أكثر، ربنا يكرمنا ونحقق نتيجة إيجابية".
رسميا.. انتهاء أزمة مباراة الإسماعيلي والمقاولون
تلقى مسئولو النادي الإسماعيلي اتصالا هاتفيا، من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، يفيد بموافقة الجهات الأمنية أخيرًا، على إقامة مباراة الفريق مع المقاولون، غدًا، على ملعب الجيش بالسويس.
وكان اتحاد الكرة قد واجه مأزقًا كبيرًا، بعدما تلقى خطابًا من الأمن، اليوم، برفض إقامة مباراة الإسماعيلي والمقاولون على ملعب الجيش، قبل أن تنتهي الأزمة، بعد تدخل هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الجبلاية.
وكانت مباريات الدراويش قد نُقلت خارج ملعبهم، بسبب إغلاق استاد الإسماعيلية، لتجهيزه لاستضافة بعض مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019.
ويستضيف الإسماعيلي، صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة، المقاولون سادس الترتيب برصيد 36 نقطة، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.