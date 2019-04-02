رياضة | خالد قمر يتوعد الأهلي

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رسميا.. انتهاء أزمة مباراة الإسماعيلي والمقاولون

تلقى مسئولو النادي الإسماعيلي اتصالا هاتفيا، من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، يفيد بموافقة الجهات الأمنية أخيرًا، على إقامة مباراة الفريق مع المقاولون، غدًا، على ملعب الجيش بالسويس.

وكان اتحاد الكرة قد واجه مأزقًا كبيرًا، بعدما تلقى خطابًا من الأمن، اليوم، برفض إقامة مباراة الإسماعيلي والمقاولون على ملعب الجيش، قبل أن تنتهي الأزمة، بعد تدخل هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الجبلاية.

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وكانت مباريات الدراويش قد نُقلت خارج ملعبهم، بسبب إغلاق استاد الإسماعيلية، لتجهيزه لاستضافة بعض مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويستضيف الإسماعيلي، صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة، المقاولون سادس الترتيب برصيد 36 نقطة، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.