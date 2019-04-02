رياضة | اتحاد الكرة: لدينا ملاعب بديلة لـ "برج العرب" لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: لدينا ملاعب بديلة لـ "برج العرب" لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مصر لديها العديد من الملاعب المميزة البديلة لاستاد برج العرب في الإسكندرية، لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية، مثل ملعب الدفاع الجوي والكلية الحربية.

قال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، طلب إرسال لجنة تفتيش لملعب برج العرب قبل إقامة مباريات جديدة عليه في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد موعد واضح لهذه الزيارة.

وتابع أن ملعب برج العرب تحمل ما لا يطيقه ملعب آخر، مشيرًا إلى أنه اعتذر عن المظهر السئ للملعب في قمة الاهلي والزمالك، رغم أن اتحاد الكرة غير مسئول عن اختيارات الملاعب في المباريات.

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أحمد مجاهد يكشف موعد قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن توقيت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في مصر.

قال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حفل إجراء القرعة سيبدأ في تمام السابعة مساءً يوم 12 أبريل على سفح الأهرامات.

وتابع أن بطولة أمم أفريقيا مهمة جدًا وتأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة على صعيد نسبة مشاهدة البطولات في العالم، مؤكدًا أن البطولة ستشهد أكبر حضور جماهيري في تاريخ بطولات أفريقيا.