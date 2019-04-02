رياضة | توتنهام ينافس بقوة على التعاقد مع نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام ينافس بقوة على التعاقد مع نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، صار قريبًا من الرحيل، بسبب قلة مشاركته لاعتماد المدرب ماسيمليانو أليجري، على البرتغالي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش، في المقام الأول.

الجدير بالذكر أنه خلال هذا الموسم عانى النجم البرازيلي من لعنة الإصابات، وحينما يعود لا يشارك بالشكل الجيد، ومن ثم قد يفكر مسوؤلو يوفنتوس في بيعه إذا حصل على عرض مناسب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد انضم مؤخرًا إلى سباق التعاقد مع البرازيلي، والذي يشتمل على أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ومن الواضح أن الصيف المقبل سيكون موعدًا لرحيل كوستا عن صفوف السيدة العجوز، ومن المتوقع أن يطلب يوفنتوس أكثر من 40 مليون يورو مقابل السماح برحيل اللاعب.