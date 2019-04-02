رياضة | مورينيو: أتمنى العودة للتدريب.. وهذا هو حلمي الأكبر قبل الإعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: أتمنى العودة للتدريب.. وهذا هو حلمي الأكبر قبل الإعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يتطلع لتدريب أحد الفرق بداية من الموسم المقبل.

وصرح السبيشيال وان قائلاً: "لست أعاني بسبب الابتعاد عن التدريب، فأنا لدي وقت للتفكير في أشياء أخرى، ولكن لكي أكون صادقًا، أنا أود العودة للتدريب الموسم المقبل".

وأضاف: "لقد قررت عدم تدريب أي فريق حتى بداية الموسم المقبل، وها أنا قمت بهذا، ولكي أعود يجب أن يكون إلى نادي أو منافسة تحفزني بشكلٍ كبير".

وكشف بقوله: "يروق لي تدريب منتخب البرتغال قبل انتهاء مسيرتي في عالم التدريب، ولكن نظرًا للوقت الكبير المتبقي على نهاية مسيرتي، فلن أقوم بهذا في الفترة الحالية أو المقبلة، وسنرى إذا ما كانت ستتيح لي الفرصة في المستقبل أم لا".