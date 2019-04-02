رياضة | زوران: لا يوجد فريق بالعالم يواجه نفس ظروف الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوران: لا يوجد فريق بالعالم يواجه نفس ظروف الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال، اليوم الاثنين، إن فريقه يمر بظروف استثنائية حاليًا، مؤكدا سعادته باجتياز عقبة الاتفاق (3-2)، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح زوران، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "كنا قادرين على إنهاء الأمور مبكرا في الشوط الثاني، لكن هذه كرة القدم".

وأضاف "من الصعب خوض مباراة كل ثلاثة أيام، لا يوجد فريق في العالم يواجه نفس ظروف الهلال، وهذا الأمر يدفعنا لنظام المداورة بين اللاعبين".

وبخصوص استبعاد الثنائي، كارلوس إدواردو وبافيتيمبي جوميز من المباراة، قال "الأول عائد من إصابة قوية، وشعرت بخطر الدفع به، والثاني يعاني من آلام في الركبة منذ لقاء النصر".

