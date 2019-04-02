رياضة | 7 مباريات ساخنة في صراع القمة والقاع بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات ساخنة في صراع القمة والقاع بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني المجموعة الثانية إقامة سبعة مباريات ساخنة وقوية في الجولة 24 ابزرها الزرقا مع إف سى مصر وبورتو السويس مع الترسانة والقناة مع الشمس في صراع على القمة والقاع

* الزرقا مع أف سى مصر

يسعى فريق الزرقا صاحب المركز التاسع بقيادة ابراهيم الشهبدى برصيد 27 نقطة إلى الفوز على فريق إف سى مصر للنجاة من شبح الهبوط، بينما يتطلع إف سى مصر المتصدر بقيادة مديره الفني محمد صلاح برصيد 47 نقطة إلى خطف الثلاث نقاط ليحافظ على القمة.

وكان فريق إف سى مصر حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول

* بورتو السويس مع الترسانة

يحل فريق الترسانة ضيفا ثقيلا على فريق بورتو على ملعب السويس، ويسعى فريق بورتو صاحب المركز الثاني عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 22 نقطة إلى تحقيق مفاجاه وخطف الثلاثة نقاط، بينما فريق الترسانة بقيادة أحمد كشرى الفوز على بورتو والعودة مجددا للمنسافسة على صدارة المجموعة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر أف سى مصر.

وحقق الترسانة الفوز على بورتو السويس بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهم بالدور الأل من السابقة.

* القناة مع الشمس

يدخل فريق القناة اللقاء محتلأ المركز الرابع بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 43 نقطة في مباراة لاتقبل القسمه على اثنين أمام فريق الشمس الذي يحتل المركز الحادي عشر بقيادة تامر حسن برصيد 26 نقطة.

وكان فريق القناة حقق الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد في اللقاء الأول.

*جمهورية شبين مع دمياط في مبارا الهروب من الهبوط

يتطلع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة سمير كمونه برصيد 28 نقطة للفوز من أجل الهبوط من الصراع الشرس للهبوط أمام فريق دمياط صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن السلحدار برصيد 20 نقطة وهزيمة الفريق تعنى الهبوط.

وكان فريق جمهورية شبين فاز بهدف في الدور الأول.

* أبى صقل مع سيراميكا

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بقيادة هيثم شعبان برصيد 44 نقطة في لقاء سهل مع فريق أبى صقل الأخير بقيادة حسين المالح برصيد 5 نقاط.

وكانت المواجهة الأولى أسفرت عن فوز فريق سيراميكا بخمسه أهداف مقابل لا شيء.

* منتخب السويس مع المريخ

يلتقي فريق منتخب السويس صاحب المركز العاشر بقيادة علاء نوح برصيد 26 نقطة في مواجهة قوية ستكون ب6 نقاط مع فريق المريخ صاحب المركز السادس بقيادة اشرف خضر برصيد 32 نقطة.

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وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجه الدور الأول

* النصر مع كوكا كولا

يلعب فريق النصر صاحب المركز السابع بقيادة سيد عيد برصيد 31 نقطة مع فريق كوكا كولا صاحب المركز الخامس بقيادة تامر مصطفى برصيد 40 نقطة.

وكان فريق كوكا كولا فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول

ترتيب المجموعة الثانية

1- أف سى مصر 47 نقطة

2- الترسانة 44 نقطة

3- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

4- القناة 43 نقطة

5- كوكا كولا 40 نقطة

6- المريخ 32 نقطة

7- النصر 31 نقطة

8- جمهورية شبين 28 نقطة

9- الزرقا 27 نقطة

10- منتخب السويس 26 نقطة

11- الشمس 26 نقطة

12- بورتو السويس 22 نقطة

13- دمياط 20 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط