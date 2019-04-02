رياضة | مدرب فياريال يكشف عن نقاط قوة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب فياريال يكشف عن نقاط قوة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار كاليخا مدرب فياريال، إلى أن فريقه يتظر برشلونة المتصدر، وبالأسماء التي ستأتي إلى فياريال سيكون خطيرا للغاية.

وقال مدرب فياريال خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البارسا: "انتظر البارسا بفكرته الواضحة، الفريق والخصم الذي من الصعب إلحاق الضرر به".

وواصل عن امكانية قيام فالفيردي بإراحة ميسي وسواريز: "واحد هو الأفضل في العالم، والآخر واحد من أفضل المهاجمين، لذلك إذا لعبوا هذه مشكلة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يفعلها الآخرون بجودة ورغبة في الظهور، على الرغم من أنه صحيح أنه ليس من يعوض ميسي".

واختتم: "ميسي هو الأفضل في العالم، ولا أعرف ما إذا كان سيلعب أم لا، إذا لم يكن الأفضل في العالم في الملعب سيكون ذلك ملاحظا بالتأكيد، ميسي هو الافضل في الليجا، ويزعزع الاستقرار، انه قادر على اتخاذ قرار بشأن أي مباراة وفي أي وقت".