رياضة | "لاكازيت" يكشف أسباب فوز أرسنال على نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاكازيت" يكشف أسباب فوز أرسنال على نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مهاجم آرسنال، ألكسندر لاكازيت، سعادته بفوز فريقه على ضيفه نيوكاسل يونايتد، 2-0، وتقدمه للمركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لاكازيت هدف آرسنال الثاني، وهو الثالث عشر له هذا الموسم، علما بأن الويلزي آرون رامزي افتتح التسجيل في اللقاء.

ورفع آرسنال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، ليعزز حظوظه في العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وقال لاكازيت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، عقب انتهاء اللقاء: "المباراة اليوم كانت كبيرة وصعبة".

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وتابع "المدرب أخبرنا بأنه يتوجب علينا التحلي بالصبر والفاعلية داخل منطقة الجزاء، وهو ما قمنا به، الأمر هكذا دائما أمام نيوكاسل".

وأوضح "أستطيع الشعور باختلاف الأجواء مقارنة بالموسم الماضي، الآن ربما نستطيع بلوغ دوري الأبطال، المشجعون ساندونا لاحتلال المركز الثالث، نعمل كل يوم للوصول لهذا المركز، والآن علينا الاحتفاظ به".

وسجل لاكازيت هدفه رقم 20 على ملعب الإمارات في البريميرليج، أي ما يعادل 74% من مجموع أهدافه في المسابقة.

وعن ذلك قال: "أود تسجيل أهدافا أكثر خارج الديار، لكن إذا حققنا الفوز فإن هذا كل ما يهم، نشعر بثقة أكبر، الكل يعرف ما يتوجب عليه فعله".