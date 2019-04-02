رياضة | مدرب فياريال يكشف عن خطته للفوز على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب فياريال يكشف عن خطته للفوز على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كاليخا مدرب فياريال، على ضرورة أن يكون لاعبيه شجعان ضد برشلونة، لأنهم إذا لعبوا بخوف سيكون الخصم مرتاح، واذا كانوا شجعان سوف تتعقد الامور عليهم.

وقال مدرب فياريال في المؤتمر الصحفي: "يجب ان نتعامل مع الكرة بشكل جيد، يجب ان نصعب الامور عليهم، وان لا يكونوا في افضل تسخة منهم".

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وأضاف: "ان تحصل على الكرة من البارسا يكاد يكون مستحيل، لذلك علينا ان نعرف كيف نتعامل مع الكرة عندما تكون بحوزتنا، اذا تراجعنا للدفاع فقط، سوف نخسر، علينا ان نلحق الضرر بهم عندما تكون لدينا الكرة، او عندما نسرقها منهم، يجب ان ندخل في ذهنهم الشكوك، وان نكون واثقين".

وواصل: "انها مباراة صعبة جدا ضد متصدر الترتيب، ونحن نعلم أنه من الصعب جدا الحصول على شيء ضد البارسا، ولكن واجبنا هو الفوز، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك، وأكثر من ذلك لأننا على ارضنا وبدعم جماهيرنا".

وحول عدم فوز الغواصات الصفراء على ضيفة البارسا منذ 12 سنة، أوضح بقوله: "في كل عام هو مختلف، في كل موسم مختلف، وعلينا أن ننسى ما حدث حتى الآن، والتركيز على هذه المباراة، هي مباراة حيوية بالنسبة لنا، ويجب علينا أن نفكر في ما يتعين علينا القيام به، وليس ما حدث حتى الآن".