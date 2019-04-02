رياضة | أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ضربة كبيرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، في إطار منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية، فإن توماس ليمار نجم أتلتيكو من المستحيل أن يلحق مباراة البارسا-اتليتيكو في ملعب كامب نو.

كما ان هناك شكوك حول امكانية لحاق المهاجم دييجو كوستا مهاجم الأتليتي بزيارة الكامب نو يوم السبت، بسبب معاناته من اصابة من الدرجة الاولى في العضلة الخلفية للفخذ.