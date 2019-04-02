رياضة | تشيلسي ينافس برشلونة على هداف البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينافس برشلونة على هداف البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي، مساعيه الجادة، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن تشيلسي يتحرك في المقدمة مع منافسية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لضم مهاجم نادي فرانكفورت "لوكا يوفيتش".

كما صار تشيلسي خلف برشلونة في سباق التوقيع مع مهاجم فرانكفورت الالماني لوكا يوفيتش، ولكن تشيلسي صاحب الحظوظ الأعلى في شراء الاعب مقارنة مع اي نادي في البريمرليج، بحسب ما ذكرته "ماركا" الإسبانية.

