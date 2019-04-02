رياضة | فنربخشة يقترب من حسم التعاقد مع نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنربخشة يقترب من حسم التعاقد مع نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي فنربخشة التركي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالتعاقد النهائي مع الدولي النيجيري فيكتور موسيس، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اجاسبور التركية"، فإن تشيلسي قاموا برفض عرض بقيمة 5 مليون يورو، من أجل لاعبهم المعار "فيكتور موسيس" من قبل نادي فنربخشة التركي.

ويعتقد تشيلسي بأن اللاعب يستحق اكثر من ذلك، داميان كومولي المدير الرياضي لنادي فنربخشة سوف يسافر الان الى لندن للالتقاء مع ممثلي تشيلسي للتوصل الى اتفاق مقبول بين الطرفين.