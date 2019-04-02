رياضة | أرسنال يحقق رقماً تاريخياً بعد الفوز على نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يحقق رقماً تاريخياً بعد الفوز على نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً هاماً على فريق نيوكاسل بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انهي أرسنال الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله الويلزي آرون رامزي في الدقيقة 30 ليمنح أصحاب الأرض التفوق في ملعب الإمارات ونجح الفرنسي لاكازيتي مهاجم الفريق في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 83 ليقعد الأمور على نيوكاسل وينهي اللقاء بلفوز أرسنال 2-0.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن أرسنال نجح في تحقيق الفوز بعشرة مباريات متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضاف الموقع، أن أرسنال لم يحقق هذا الإنجاز في الدوري منذ موسم 1998 تحت قيادة الفرنسي السابق آرسين فينجر