رياضة | ساري يكشف سر معاناة هيجواين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يكشف سر معاناة هيجواين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإيطالي ماوريسيو سلري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى المهاجم الأرجنتيني جوانزالو هيجواين.

وقال ساري خلال تصريحات صحفية، عن القدرة على التكيف بالنسبة لـ"هيجواين": "هيجواين اخبرني بأنة صعب جداً، لان الحالة البدنية للمدافعين هنا قوية جداً".

وأضاف قائلاً: "انا اعتقد بأنة يحتاج الى المزيد من الوقت، ولكن نحن لا نملكة، لذلك نحن نريدة في اعلى مستوياته في اخر شهرين".