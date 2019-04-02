انت الان تتابع دياز: بيراميدز لم يقدم المطلوب حتى الآن لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
يرى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن مواجهة بتروجت مساء اليوم الإثنين، كانت صعبة على فريقه، لأنها تأتي بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات. وحقق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، وظل في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الـ15.
اقرأ أيضًا| محمد عودة عن السقوط أمام بيراميدز: أرزاق وأكد دياز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه لم يصل بعد للمستوى المطلوب حتى الآن بسبب التوقف الطويل، لكن الأهم هو تحقيق الثلاث نقاط في مباراة صعبة. وتحدث مدرب بيراميدز، عن سبب تأخر الدفع بإيريك تراوري، موضحًا أنه ينظر دائمًا للعب
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وأكد دياز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه لم يصل بعد للمستوى المطلوب حتى الآن بسبب التوقف الطويل، لكن الأهم هو تحقيق الثلاث نقاط في مباراة صعبة.
وتحدث مدرب بيراميدز، عن سبب تأخر الدفع بإيريك تراوري، موضحًا أنه ينظر دائمًا للعب الجماعي، ولا يركز على لاعب واحد، وأن الفريق يملك عددا كبيرا من اللاعبين الجيدين وليس «إيريك» فقط.
وعن تعادل الأهلي والزمالك في القمة 117، التي أقيمت السبت الماضي، أشار دياز إلى أن النتيجة بالطبع تصب في صالح فريقه وجعلته يحافظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري.
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