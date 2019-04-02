انت الان تتابع إبراهيم حسن يفضح "باسم مرسي" ويؤكد: طلبنا استبعاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، عن أزمة باسم مرسي، مهاجم الفريق المعار من الزمالك في انتقالات يناير الماضية. وأشارت تقارير صحفية، أمس الأحد، إلى أن الجهاز الفني لفريق سموحة، بقيادة حسام حسن، قرر إيقاف باسم مرسي، بعد نشوب أزمة بين اللاعب وإبراهيم حسن، مدير الكرة بسبب مشادة كلامية خلال مران الفريق، بعدما طالب الأخير خلال محاضرة سريعة اللاعبين بتقديم أفضل مستوى لديهم في مباراة الزمالك المقبلة، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز، معلقًا: «الزمالك فريق فاضي ويتصدر الدوري بالصدفة».

اقرأ أيضًا| «الزمالك فريق فاضي».. تفاصيل خناقة باسم مرسي والتوأم وكشف إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: أن الجهاز الفني للفريق أخطر مجلس إدارة نادي سموحة باستبعاد باسم مرسي حتى نهاية الموسم ووافقت الإدارة على ذلك. وأكمل:

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