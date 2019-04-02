انت الان تتابع قبل مواجهة الأهلي.. صن داونز يتعادل مع أورلاندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

صن داونز

انتهت مباراة صن داونز أمام نظيره أورلاندو بايرتس بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الجنوب إفريقي. تعادل صن داونز مع غريمه التقليدي أورلاندو بايرتس منحه الحفاظ على صدارة الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة فريق النادي الأهلي المرتقبة بذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا. ويتصدر صن داونز جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي، برصيد 44 نقطة، فيما يحل أورلاندو وصيفًا برصيد 41 نقطة.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير موعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقيا في السادس من أبريل المقبل بجنوب إفريقيا، على أن يقام لقاء الإياب يوم 13 من الشهر نفسه. وقرر «كاف»،