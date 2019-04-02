انت الان تتابع بيراميدز: تعادل الأهلي والزمالك قربنا من المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

أكد أحمد حسن، المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، أهمية فوز فريقه أمام بتروجت مساء اليوم الإثنين، بعد 36 يوماً من الغياب عن المشاركة في مباريات رسمية. وحقق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، سجل إيريك تراوري هدفي الضيوف، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة، وظل في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر.

وأوضح الصقر، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن بيراميدز بعيد عن المشاركة في المباريات منذ 36 يومًا، وتحقيق الفوز بهذه الظروف أمر في غاية الأهمية، خاصة أن بيراميدز لديه رغبة كبيرة في الوجود بالمنافسة على بطولة الدوري. وأضاف حسن أن لاعبي فريقه كانوا على قدر المسؤولية في المباراة، موجهًا

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