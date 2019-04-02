آرسنال يهزم نيو كاسيل ويرتقي للمركز الثالث

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٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
آرسنال
حقق فريق آرسنال الإنجليزي الفوز على نظيره نيو كاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب الإمارات. سجل آرون رامزي الهدف الأول لفريق المدفعجية في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف الكسندر لاكازيت الهدف الثاني للأرسنال في الدقيقة 83 من المباراة ليقتل طموحات لاعبي نيو كاسيل في هدف إدارك التعادل وخطف نقطة من الجانرز.
الفوز رفع رصيد فريق آرسنال إلى النقطة 63 ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، على حساب توتنهام الذي خسر أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 35 في المركز الـ13. ويستعد فريق آرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل في مباراة من مباريات الجولة
الفوز رفع رصيد فريق آرسنال إلى النقطة 63 ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، على حساب توتنهام الذي خسر أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 35 في المركز الـ13.
ويستعد فريق آرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل في مباراة من مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة البريميرليج، بينما يواجه فريق نيو كاسل يونايتد نظيره كريستال بالاس يوم السبت المقبل في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين أيضًا.
وكان فريق آرسنال حقق الفوز على غريمه فريق مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد العاشر من شهر مارس الماضي، أما فريق نيوكاسل فقد تعادل أمام نظيره بورنموث إيجابيًا بهدفين لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما السبت السادس عشر من شهر مارس المنصرم.
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