انت الان تتابع آرسنال يهزم نيو كاسيل ويرتقي للمركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

آرسنال

حقق فريق آرسنال الإنجليزي الفوز على نظيره نيو كاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب الإمارات. سجل آرون رامزي الهدف الأول لفريق المدفعجية في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف الكسندر لاكازيت الهدف الثاني للأرسنال في الدقيقة 83 من المباراة ليقتل طموحات لاعبي نيو كاسيل في هدف إدارك التعادل وخطف نقطة من الجانرز.

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الفوز رفع رصيد فريق آرسنال إلى النقطة 63 ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، على حساب توتنهام الذي خسر أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 35 في المركز الـ13. ويستعد فريق آرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل في مباراة من مباريات الجولة