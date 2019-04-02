الامارات | بالأرقام.. الشارقة الأقرب إلى الفوز بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الشارقة الأقرب إلى الفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق الشارقة كثيراً من التتويج بلقب الدوري، بعدما حافظ على الفارق مع أقرب منافسيه العين بثماني نقاط كاملة، مع وجود ثماني جولات متبقية، ولكن الارقام والمباريات المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة، تثبت أن «الملك» هو الأقرب للتتويج باللقب إذا سار على الطريق والأداء نفسيهما ومعدل النقاط الذي أحرزه في الدور الأول بالمباريات الثماني الأخيرة.

وبالنظر إلى المباريات الثماني المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة حالياً على البطولة، وهي الشارقة والعين والجزيرة وشباب الأهلي، نجد أن الفرق الأربعة قدمت أداء متساوياً في الدور الأول بالجولات الأخيرة، وكانت المنافسة على أشدها حيث نجح الشارقة في جمع 18 نقطة في الجولات الثماني الأخيرة من البطولة، بينما جمع العين الرصيد نفسه من النقاط، وحل الجزيرة في المرتبة الثانية من حيث عدد النقاط بعد أن جمع 17 نقطة، بينما تصدر شباب الأهلي هذه الفترة بعدما جمع 19 نقطة.

من جانبه، أكد لاعب المنتخب الوطني السابق خليل غانم، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتعجب من عدم اعطاء فريق الشارقة حقه في الإشادة بالروح، والمستوى الفني الذي يقدمه لاعبو الفريق في المباريات، وكانت نتيجتها الابتعاد بالفارق إلى ثماني نقاط مع أقرب منافسيه، وإذا نجح الفريق في الخروج بنتيجة ايجابية أمام العين في الجولة 21، التي ستقام في ملعب الشارقة، ستكون الأمور محسومة بالتأكيد لفريق الشارقة.

وأضاف: «قدم الشارقة موسماً رائعاً ونموذجياً، وبالأرقام هو الفريق الذي لم يخسر حتى الآن، كما أنه أكثر فريق حصداً للنقاط، وبالتالي هو الأحق بالتتويج بالبطولة، ولا أعلم لماذا لا يعطي بعض المحللين للفريق حقه، فهو غير مطالب بمستوى الفرق الأخرى التي لا تقدم المستوى المنتظر، ولكن هو فقط من حقق الفوز على كل منافسيه المباشرين، ومن غير الطبيعي أن نطلب من فريق أن يقدم المستوى نفسه في كل المباريات، ومن الطبيعي أن يكون هناك هبوط بالمستوى في بعض المباريات».

وكان الشارقة قد تعرقل بالدور الأول في المباريات الثماني الأخيرة أمام عجمان واتحاد كلباء والوصل بالتعادل الإيجابي وحقق الفوز في خمس مباريات أمام العين، بني ياس، دبا الفجيرة، الوحدة، الإمارات، ليجمع 18 نقطة ودون خسارة، وإذا نجح الفريق في تحقيق المعدل نفسه الذي حققه بالدور الأول فسيكون قد حسم اللقب بشكل نهائي، ليحقق هذا الجيل من اللاعبين والمواطنين انجازاً رائعاً بالعودة للتتويج باللقب بعد غياب طويل وصل إلى 23 عاماً، وبالتحديد منذ موسم 1995-1996، وهو آخر موسم توج فيه الشارقة بلقب الدوري، وكان الخامس في تاريخه.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني السابق: «يمتلك فريق الشارقة تاريخاً كبيراً، وكونه غاب عن البطولات لفترة طويلة فإن هذا لا يعني أنه غير قادر على العودة والتتويج باللقب، والأرقام كلها تشير إلى ذلك، واعتقد أن الفريق الذي يحافظ على سجله خالياً من الهزائم 18 مباراة لن يخسر ثلاث أو اربع مباريات في الفترة المتبقية من الموسم، كما أن الفرق المنافسة لن تفوز بكل مبارياتها، أعتقد أن الأمور حسمت للملك ويجب إعطاء الفريق حقه».

وتابع: «نعلم جيداً أن العين لم يقدم المستوى المطلوب منه، كما أن هناك فرقاً كبيراً في الأداء المقدم بين الدورين الأول والثاني، لكن في المقابل هناك عمل كبير جداً في نادي الشارقة من اللاعبين ومجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري وحتى الجمهور، فالمنظومة بالكامل نجحت مع الفريق وعاد إلى الصدارة والاقتراب من التتويج، وهو أمر عادي لفريق بحجم واسم الشارقة».

مباريات الشارقة المتبقية

عجمان - الشارقة

بني ياس - الشارقة

الشارقة - العين

اتحاد كلباء - الشارقة

الشارقة - دبا

الوصل - الشارقة

الشارقة - الوحدة

الإمارات - الشارقة

مباريات العين المتبقية

الجزيرة - العين

العين - عجمان

الشارقة - العين

بني ياس - العين

العين - اتحاد كلباء

دبا - العين

العين - الوصل

الوحدة - العين

مباريات الجزيرة المتبقية

الجزيرة - العين

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اتحاد كلباء - الجزيرة

الجزيرة - دبا

الوصل - الجزيرة

الجزيرة - الوحدة

الإمارات - الجزيرة

الجزيرة - الظفرة

النصر - الجزيرة

مباريات شباب الأهلي المتبقية

شباب الأهلي - دبا

الوصل - شباب الأهلي

شباب الأهلي - الوحدة

الإمارات - شباب الأهلي

شباب الأهلي - الظفرة

النصر - شباب الأهلي

شباب الأهلي - بني ياس

شباب الأهلي - الفجيرة

6

نقاط فقدها فريق

الشارقة خلال الجولات

الثماني الأخيرة من

الدور الأول.

خليل غانم:

«الشارقة يمتلك تاريخاً

كبيراً، وغيابه عن

البطولات لفترة طويلة

لا يعني أنه غير قادر

على التتويج».