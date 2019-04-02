الامارات | بيرغ: اشتقتُ للاحتفال بهزّ الشباك.. وأهدافي لن تغيب كثيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرغ: اشتقتُ للاحتفال بهزّ الشباك.. وأهدافي لن تغيب كثيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مهاجم فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، أنه يشتاق للحظات الاحتفال وهز الشباك بعد تسجيله الأهداف، سواء مع فريقه أوالمنتخب السويدي مع دخوله للشهر الرابع دون أن يهز الشباك على الاطلاق، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه لا يريد أن يشغل نفسه كثيراً بالأوقات التي تمر دون احراز الأهداف طالما أنه يشعر بالرضا على ما يقدمه في المباريات وصناعته الفرص لزملائه.

وقال بيرغ لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد أشتاق لتلك اللحظات، أي مهاجم كرة قدم يدخل المباراة وفي تفكيره تسجيل الأهداف، ولكن بالنسبة لي شخصياً فأنا لا أرغب في أن اشغل تفكيري بعدم التسجيل كثيراً، أهدافي ستأتي وحتى تلك اللحظة عليّ أن أقدم كل ما لدي لأنني على يقين بقدرتي على العودة للتسجيل مجدداً، ومن الجيد في الوقت نفسه أنني راضٍ عن ما أقدمه في المباريات، سواء مع فريقي أو منتخب بلادي».

ويمر بيرغ بفترة صعبة في الوقت الحالي، إذ إن آخر هدف أحرزه المهاجم السويدي كان في الثاني عشر من ديسمبر من العام الماضي أمام فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية، ومن وقتها خاض اللاعب 15 مباراة بواقع ثلاث في كأس العالم للأندية، واثنتين في دوري أبطال آسيا، وست في دوري الخليج العربي، وأربع مع منتخب بلاده أمام فنلندا، وآيسلندا، ورومانيا، والنرويج.

ورداً على سؤال حول دخوله الشهر الرابع دون تسجيل الأهداف، رد المهاجم ماركوس بيرغ بطريقة دبلوماسية، وقال: «لا أجد أي صعوبة في الحديث عن عدم تسجيلي للأهداف، إذ إنني أقوم بعملي في الملعب وسعيد بما أقدمه مع زملائي في الملعب، لا أشعر بأي ضغوط حالياً، وتركيزي منصب على مساعدة الفريق على تسجيل الأهداف، وبالتأكيد أنا واثق من قدرتي على تسجيل الأهداف».

وأشار اللاعب السويدي إلى أنه كان قريباً من الوصول لشباك فريق الفجيرة في المباراة الأخيرة للعين، وقال: «الجميع شاهد المباراة وأدرك أن الكرة لم تكن تصلني بشكل جيد، حصلت على بعض الفرص، ولكن لم يتسنّ لي التسجيل منها، قمت بالعديد من التسديدات كما صنعت بعض الفرص لزملائي، وهو في تقديري أمر جيد، لأننا نلعب دائماً بصورة جماعية».

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وبعكس الموسم السابق الذي سجل خلاله اللاعب 25 هدفاً ليتوج كهداف لدوري الخليج العربي، فإن ماركوس بيرغ حالياً يمتلك في رصيده 10 أهداف فقط من أصل 15 مباراة، في وقت ينتهي فيه عقد المهاجم السويدي مع العين بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل فيه الطرفان للتجديد، ما سيسمح له بالانتقال مجاناً لأي نادٍ آخر.

وحول ما إذا كان صيامه عن تسجيل الأهداف سيستمر لفترة أطول أم سيعود للتسجيل قريباً، قال: «في كرة القدم على المهاجم أن يكون في أفضل وضعية لاستقبال الكرة وتسديدها بالشكل الصحيح، في بعض الأوقات يكون من الصعب عليك الحصول على الكرة، لكنني سأعمل باجتهاد في المباريات المقبلة من أجل تسجيل الأهداف».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن فرصتهم في الاحتفاظ بلقب دوري الخليج العربي أصبحت ضئيلة في وجود فارق النقاط الثماني مع الشارقة المتصدر مع وجود ثماني جولات على خط النهاية، قال بيرغ: «لن نستسلم وسنظل نؤمن بقدراتنا حتى اللحظة الأخيرة على الرغم من صعوبة الامر، ولكن طالما لدينا الفرصة فلمَ لا نجتهد في سبيلها، نحن سنركز على ما في أيادينا، وهو بالفوز في جميع الجولات المقبلة».

وحول المواجهة المرتقبة، مساء الغد، أمام فريق الجزيرة في الجولة 19 للدوري، شدد المهاجم السويدي على أهمية تحقيقهم الفوز بنقاط المباراة كاملة من أجل مواصلة ملاحقة الشارقة المتصدر، مؤكداً في الوقت نفسه أن المواجهة لن تكون سهلة، خصوصاً أنها تجمعهم مع فريق بحجم الجزيرة ويعد من ضمن الأندية المنافسة على تحقيق اللقب.

- لم يسجل بيرغ خلال آخر 15 مباراة مع العين والسويد.

- يمتلك بيرغ في رصيده حالياً 10 أهداف فقط من أصل 15 مباراة.