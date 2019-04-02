الامارات | دورتموند يتعرض لضربتين قاسيتين

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتعرض لضربتين قاسيتين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض بوروسيا دورتموند لضربتين قاسيتين قبل أيام من مباراته المرتقبة مع بايرن ميونيخ حامل اللقب السبت المقبل في المرحلة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بإصابة مدافعيه المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عبدو ديالو.
وأصيب ثنائي الدفاع السبت الماضي في المباراة التي فاز بها دورتموند على فولفسبورغ 2-صفر، ما سمح له بإزاحة بايرن عن الصدارة بفارق نقطتين، قبل مواجهتهما المرتقبة السبت المقبل على ملعب النادي البافاري.
وسيغيب حكيمي، ابن الـ20 عاماً، المعار من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم، عن المباريات السبع المتبقية لدورتموند في الدوري، بسبب كسر في قدمه اليمنى، بحسب ما كشف فريقه أول من أمس في بيانه، قائلا «حكيمي سيخضع لعملية جراحية في مدريد، وسيغيب عما تبقى من الموسم».
أما في ما يخص ديالو (22 عاماً)، فسيغيب عن الفريق بسبب إصابة في ساقه، لكن دورتموند أشار إلى أنه «ليس واضحاً حتى الآن» إلى متى سيبتعد عن الملاعب.
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