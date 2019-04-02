الامارات | الكمالي يجري فحوصاً طبية اليوم للاطمئنان على ركبته

شكرا لقرائتكم خبر عن الكمالي يجري فحوصاً طبية اليوم للاطمئنان على ركبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قلب دفاع فريق الكرة بنادي الوحدة حمدان الكمالي، أنه سيجري اليوم فحوصاً طبية أخيرة على ركبته، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الظفرة الخميس المقبل، على ملعب الأخير، في الجولة الـ19 لمنافسات دوري الخليج العربي.

وتعرّض حمدان الكمالي للإصابة بكدمة قوية في ركبته خلال الشوط الثاني من مباراة الإمارات الأخيرة، في الجولة الـ18 للدوري، والتي خرج بسببها من المباراة.

وقال الكمالي لـ«الإمارات اليوم» سأجري اليوم فحوصاً طبية تحت إشراف طبيب الفريق على ركبتي المصابة، لتحديد موقفي من المشاركة في مباراة الظفرة من عدمه، وسيتضح ذلك مساء اليوم، وما إذا كنت سأشارك في تدريبات الفريق الجماعية أم لا، وأتمنى أن تكون الإصابة خفيفة، وألا تؤثر في مشاركتي في المباراة.

ويفتقد الوحدة في هذه المباراة كلاً من الظهير الأيمن محمد برغش للإصابة، ولاعب الوسط البرازيلي ليوناردو دي سوزا للإيقاف، وسيعود الأخير للفريق بعد مباراة الظفرة، بعد انتهاء إيقافه وسيشارك في مباراة النصر في الجولة الـ20 للمسابقة.

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من جانب آخر تقرر سفر بعثة الفريق الأحد المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء فريق الريان القطري يوم الثلاثاء 9 من الشهر نفسه، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة، على أن تعود إلى البلاد بعد المباراة مباشرة، استعداداً للقاء النصر يوم السبت 13 أبريل في الجولة الـ20 من منافسات دوري الخليج العربي. من جانب آخر اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية لإدارة مباراة الوحدة مع الريان، وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، ويتكوّن طاقم التحكيم من كيم دونجين للملعب، وبارك سانجون وبانج جيول للخطوط، ومعهم كو هيونجين حكماً رابعاً.

ويراقب المباراة يون مون سيون من هونغ كونغ، فيما يراقب الحكام العراقي خادم عودة السعيدي، وتم تعيين الماليزي موهان سينج تارا مسؤولاً للأمن، والياباني أوشيدا شينتارو مسوؤلاً عن لجنة المسابقات، والهندي شيتان كولكارني مسؤولاً إعلامياً.

تعرض الكمالي لكدمة قوية في ركبته خلال الشوط الثاني من مباراة الوحدة والإمارات في الجولة الـ18.