الامارات | ريان: لقب الدوري لايزال بعيداً عن الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريان: لقب الدوري لايزال بعيداً عن الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الشارقة، ريان مينديز، أن لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم لايزال بعيداً عن فريقه، رغم فارق الثماني نقاط بين الشارقة والعين صاحب المركز الثاني، مشيراً إلى أن هناك مباريات صعبة قادمة تنتظر الشارقة، لكن من المهم جداً المحافظة على استمرارية النتائج الإيجابية، بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على الجزيرة في الجولة 18.

وقال في تصريحات صحافية: «رغم صعوبة المباراة الأخيرة للشارقة أمام الجزيرة إلا أننا نجحنا في تحقيق فوز مهم على فريق ينافس هو الآخر على لقب البطولة، وأمام الشارقة مباريات صعبة مقبلة».

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وعما إذا كان يعتبر الموسم الحالي استثنائياً بالنسبة للشارقة، أوضح: «لابد من إنهاء الموسم بشكل جيد حتى يصبح موسماً استثنائياً، وأتمنى في آخر مباراة بالدوري أن الكل يهنّئ الشارقة، ويكون بالفعل موسماً استثنائياً لنا».

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 46 نقطة.

ويعد ريان مينديز أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق، وتمكن من قيادته للفوز في العديد من المواجهات الصعبة في الدوري. وعما إذا كان قد توقع سيناريو مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة، أضاف «سيناريو المباراة لم يكن متوقعاً بالنسبة لي، لكن المهم في المباراة أن لاعبي الشارقة أصروا على تحقيق نتيجة إيجابية، والأهم أنهم حققوا الفوز». وبخصوص تأثير غياب المحترف الأوزبكي شوكوروف عن مباراة الجزيرة بداعي الإصابة، قال: «بالتأكيد افتقدنا شوكوروف فهو عنصر مهم، لكن كان لدينا البديل المناسب وهو اللاعب محمد الشحي الذي استطاع أن يقدم مباراة جيدة وتمكّن من التسجيل».