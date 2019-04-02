الامارات | شرطة رأس الخيمة بطلاً لـ «تحدي راك»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة بطلاً لـ «تحدي راك» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المركز الأول في «تحدي راك»، التي تُعد البطولة الأولى على مستوى إمارة رأس الخيمة، والتي نظمتها حكومة رأس الخيمة متمثلة في دائرة الموارد البشرية على يومين؛ الأول فئة الرجال والثاني فئة السيدات بمشاركة 21 جهة حكومية على مستوى الإمارة، حيث اشتملت البطولة على ثلاث مراحل للمنافسات المرحلة الأولى والثانية مسابقات القوة البدنية والمرحلة الثالثة مسابقات السباحة والتجديف.
وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة العميد عبدالله خميس الحديدي، أن هذا الإنجاز جاء بفضل استراتيجية القيادة في دعمها اللامحدود للفرق الرياضية والرياضة بشكل عام بشرطة رأس الخيمة في تنفيذ البرامج الداخلية التي تنظمها القيادة، لتحصد نتائجها في تحقيق المراكز المتقدمة والأهداف المرجوة لرفع مؤشرات التميز الرياضي.
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